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Şeyma Subaşı, misafirlerini bisiklet turuna çıkaracak
Şeyma Subaşı, misafirlerini bisiklet turuna çıkaracak
Şeyma Subaşı, Bebek'te yeni açtığı kafede bisiklet de kiralayacak. 
Magazin 29 Eylül 2018 - 14:52

Şeyma Subaşı’nın Bebek’te açtığı Healthyish Cafe hizmete başladı. Geçtiğimiz günlerde eşinin açtığı kafeyi ziyaret eden Acun Ilıcalı, yemekleri ve servisi oldukça beğenmiş, kafeyi övmüştü. Hijyenik ve sağlıklı menüler ile misafirlerini ağırlayacak olan kafede bisiklet de kiralanacak.

“SEVİMLİ BİR TURA VAR MISINIZ?”

Bisiklet kiralama imkanını Şema Subaşı, Instagram hesabından duyurdu. Pembe bir bisikletin üzerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Subaşı, “Sevimli bir tura var mısınız? Healthyish bisikletleri hazır” notunu paylaştı.

seymasubasi-bisiklet
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