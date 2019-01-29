Şeyma Subaşı röportajı verdi ardından sildi!

Attığı her adımla ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde kendisine yer bulan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yazı tatil beldelerinden yaptığı paylaşımlarla geçirmiş ve uzun süre kendisinden söz ettirmişti. Meksika Tulum’daki tatili sırasında Fransız bir DJ ile yakınlaşan ve samimi fotoğrafları magazin sayfalarında kendisine yer bulan Subaşı dikkat çekici bir harekete imza attı.

SOSYAL MEDYA TEMİZLİĞİ…

Sağlıklı yemekler satılan bir mekanın sahibi olan Şeyma Subaşı her ne kadar dükkanına nadir olarak uğrasa da iş kadını kimliğiyle öne çıkmayı seviyor. Bebek’te bulunan mekanından bol bol kare paylaşan Subaşı geçtiğimiz gün verdiği bir röportajla yine gündem olmuştu. Genç kadın bu röportajın etkisi geçmeden bu defa sosyal medya hesabında bir temizliğe girişti ve eski eşi Acun Ilıcalı ile birlikte çekilmiş olduğu bütün fotoğraflarını sildi. Acun’un sayfasında ise ikilinin eski fotoğrafları duruyor.