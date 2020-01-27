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Şeyma Subaşı sadece iki ayda 100 bini geçti
Şeyma Subaşı sadece iki ayda 100 bini geçti
Kısa bir süre önce Bebek'teki mekanını kapatan Şeyma Subaşı, sadece birkaç aydır boy gösterdiği Youtube tarafından plaketle ödüllendirildi.
Magazin 27 Ocak 2020 - 11:16

Yurtdışında yaptığı gezilerden vakit buldukça Youtube kanalından videolar paylaşan Şeyma Subaşı, buraya çektiği videolar üzerinden Bebek’teki mekanının kapatılacağını açıklamıştı. Çektiği videolarla dikkat çeken ve haber olmayı başaran Subaşı, bu kanalına iki ayda gelen 100 bin takipçi nedeniyle Youtube tarafından ödüllendirildi. Kendisine gönderilen 100 bin plaketi için teşekkür eden Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu satırları yazdı:

“Her 100.000’inizi cok seviyorum. Gerçi şu an daha fazla oldu, iki ay önce başlamama rağmen…”

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Son güncelleme: 11:19 - 27.01.2020
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