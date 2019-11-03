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‘Şeyma Subaşı Senia ailesine girdi’
‘Şeyma Subaşı Senia ailesine girdi’
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Subaşı, Instagram hesabından sevgilisinin oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak aileye girdiğini gösterdi.
Magazin 3 Kasım 2019 - 15:28

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden Melisa adında bir kız çocuk annesi olan Şeyma Subaşı, her ne kadar kızıyla yeterince ilgilenmediği yönünde eleştiriler alsa da yaptığı son paylaşımda sevgilisi Guido Senia’nın oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Uzatmalı sevgilisi Guido ile son derece samimi fotoğraflarını paylaşan ve ilişkisinin ne kadar iyi gittiğini gözler önüne seren Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğraf ile ilişkisinde önemli bir adım daha attığını gösterdi.

GUIDO’NUN OĞLU İLE KAFA KAFAYA

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido’nun oğlu Paqui ile kafa kafaya verdiği bir anda çekilmiş samimi fotoğrafı ‘Bebek Senia’ notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Şeyma’nın yaşadığı ilişkiyi yakından izleyen takipçileri genç kadının bu karesi sonrasında onun son paylaşımının altına ‘Şeyma Guido ailesine girdi’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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Son güncelleme: 15:41 - 03.11.2019
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