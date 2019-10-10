Şeyma Subaşı sevgilisi Guido ile çekilmiş samimi fotoğraflarını paylaştı

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra gönlünü DJ Guido'ya kaptıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yaza veda etti.

Yaz mevsiminin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza’da geçiren Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden hız verdi. Kızı Melisa ile ilgilenmediği yönünde eleştiriler alan ancak zaman zaman İstanbul’a dönerek onunla birlikte çekilmiş video ve fotoğraflarını yayınlayan Şeyma’nın sosyal medya hesabı hiç şüphesiz Gudio ile çekilmiş özel karelerle dolu…

BU DEFA VEDA FOTOĞRAFLARI

Hayatını anlattığı kitabı ile kendisinden söz ettirmeye devam eden Şeyma Subaşı, bu süre zarfında DJ Guido Senia ile samimiyetini bir hayli ilerletmiş hatta Şeyma’nın takipçileri Guido’dan ‘enişte’ diye söz etmeye başlamıştı.

Her ne kadar geride bıraktığımız yaz mevsimi ikilinin ilişkisinde sürpriz bir gelişme doğurmadıysa da ikili bol bol eğlendi ve sosyal medya hesaplarından bunları paylaşmaktan geri durmadı.

Şeyma Subaşı son olarak yaza ve Ibiza’ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulunarak; “Sevgili Ibiza bu yaz için teşekkür ederim, sen benim için her zaman iyisin, gelecek yıl görüşürüz” notunu düştü. Genç kadının bu notla birlikte paylaştığı fotoğrafların son derece özel olması da dikkatlerden kaçmadı.



