Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido’yu ailesiyle tanıştırdı

Ege kıyılarında tatil yapan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Türkiye'ye gelmesiyle İstanbul'a dönüş yaptı. Çift, Subaşı'nın anne ve babasını ziyaret ederek bayramlaştı.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle sevgilisi Guido Senia ile 3 ay evinde karantinada kalan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla haziran ayında sevgilisini İtalya’ya uğurlamış, ardından soluğu Ege kıyılarında almıştı.

ANNE-BABA ZİYARETİ

Şeyma Subaşı’nın hasretine dayanamayan Senia ise Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaz tatilinde olan sevgilisinin yanına giden Senia, Subaşı’nın anne ve babasını da ziyaret ederek gecikmeli de olsa bayramlaşmayı ihmal etmedi.

Çift, anne baba ziyaretinin ardından İstanbul’a döndü.