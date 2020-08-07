Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido’yu ailesiyle tanıştırdı
Corona virüsü pandemisi nedeniyle sevgilisi Guido Senia ile 3 ay evinde karantinada kalan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla haziran ayında sevgilisini İtalya’ya uğurlamış, ardından soluğu Ege kıyılarında almıştı.
Şeyma Subaşı’nın hasretine dayanamayan Senia ise Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaz tatilinde olan sevgilisinin yanına giden Senia, Subaşı’nın anne ve babasını da ziyaret ederek gecikmeli de olsa bayramlaşmayı ihmal etmedi.
Çift, anne baba ziyaretinin ardından İstanbul’a döndü.