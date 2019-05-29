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Şeyma Subaşı sevgilisine voleybolda kafa tuttu!
Şeyma Subaşı sevgilisine voleybolda kafa tuttu!
Acun Ilıcalı ile geride bıraktığımız yılın kasım ayında evliliğini sonlandıran Şeyma Subaşı, sadece birkaç ay sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.
Magazin 29 Mayıs 2019 - 09:09

DJ Guido ile birlikte yaşadığı dolu dizgin aşkı dünyanın farklı ülkelerinde sürdüren Şeyma, hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu takipçilerine ulaştırıyor. Bir süredir İspanya’da olan ikili, mutluluk pozları vermeye devam ediyor. Sevgilisinin boks tutkusu üzerine kendisi de bu spora merak salan Şeyma Subaşı hesabından paylaştığı videoda boks konusundaki maharetlerini gözler önüne serdi. Şeyma, bir sonraki videoda ise voleyboldaki yeteneklerinin bokstakinden daha iyi olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi ve sevgilisi Gudio’ya göndermede bulundu.

 

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Son güncelleme: 09:36 - 29.05.2019
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