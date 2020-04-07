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Şeyma Subaşı sevgilisinin saçını kesti
İtalya'dan geldikten sonra İstanbul'da karantina altında olan Şeyma Subaşı, evde çıkamadığı için saçları uzayan sevgilisi Guido Senia'nın saçlarını kesti. Subaşı, bu anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Magazin 7 Nisan 2020 - 09:54

Uzun bir süredir Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, corona virüsünden korunmak için sevgilisiyle kendisini karantinaya aldı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında berber ve kuaförler kapatılınca eline tıraş makinesini alan Subaşı, sevgilisini tıraş etti.

“UCUNDAN KESTİM”

Instagram’da 3 milyondan fazla takipçisi olan Şeyma Subaşı berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak “Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz çünkü bende kendime güvenemedim ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi” ifadelerini kullandı.

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