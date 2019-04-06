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Şeyma Subaşı sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı, İstanbul'a gelen İtalyan sevgilisi Guido Senia ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 6 Nisan 2019 - 09:18

Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri ilk fotoğraflarını yayınladı.

SIK SIK SEVGİLİSİNİN YANINA GİDİYORDU

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle görüşmek için sürekli yurtdışına seyahat ediyordu. Fakat geçtiğimiz gün DJ Senia, Subaşı’nı görmek için İstanbul’a geldi. Birlikte İstanbul’u gezen aşıklardan ilk kez yan yana görüntülendi. Sonrasında ise ünlü çiftten ilk paylaşımlar geldi.

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