Şeyma Subaşı sinyali bulunca…

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Dünyanın hemen her yerinden gelen katılımcılarla birbirinden renkli görüntülerin sahnelendiği festivale Türkiye’den de çok sayıda katılım oldu. Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın Türk bayraklı paylaşımıyla start verdiği fotoğraf paylaşma maratonuna Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı da katıldı. Festivalde Türkiye’yi temsil eden Şeyma Subaşı arkadaşı Martha Graeff’le birlikte telefon şeklinde tasarlanmış bir aracın üzerine çıkarak verdiği pozu; ‘Sinyalsiz bir haftadan sonra döndük’ notuyla paylaştı. Böylelikle bir süredir festivalde olan Şeyma’nın neden festivalden paylaşım yapmadığı da ortaya çıktı. Ayrıca Graeff’in hesabından yaptığı paylaşımlarda Şeyma Subaşı ile çekilmiş fotoğraflarına yer vermesi de dikkat çekti.





