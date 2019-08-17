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Şeyma Subaşı takipçilerine sordu
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu
Tatilinin büyük bir kısmını sevgilisi Guido ile birlikte İspanya'da geçiren Şeyma Subaşı takipçilerine Burning Man festivaliyle ilgili bir soru yöneltti.
Magazin 17 Ağustos 2019 - 09:57

Instagram hesabından bol miktarda tatil fotoğrafı paylaşan ve çekici fiziğini gözler önüne sermekten çekinmeyen Şeyma Subaşı, bu defa bir soru ile takipçilerinin karşısına çıktı. Burning Man adlı müzik festivalini yaklaşık dört yıldır takip eden ve buradan paylaştığı çılgın karelerle bu festivali ülkemizde de meşhur bir hale getiren Subaşı, bu sene 25 Ağustos ve 2 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanan festivale katılıp katılmaması gerektiğini sordu. İşte Şeyma Subaşı’nın takipçilerine yönelttiği Burning Man sorusu:

“Bu yıl Burner olarak festivalde 5. yılım olacak ve orada en iyi zamanlarımdan bazılarını yaşadım. Ama bu yaz zaten bıktım, bu yıl gitmem gerekip gerekmediğine karar veremedim. Ne düşünüyorsun? Kalmalı mıyım, yoksa şimdi mi gitmeliyim?”

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