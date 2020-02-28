Şeyma Subaşı takipçilerinin içini ısıttı

Uzunca bir süredir Fransa'nın meşhur kayak merkezi Courchevel'de olan ve buradan paylaşımlarda bulunan Subaşı, kar manzaralarından farklı olarak jakuzi keyfi videosu paylaşımı yaptı.

Kızı Melisa ve sevgilisi Guido Senia ile birlikte bir süredir Fransa’da kayak tatilinde olan Şeyma Subaşı, buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçen yaz sürekli olarak plajda ve denizde gördüğümüz Subaşı’nı bu defa kayak yaparken izliyoruz.

Kızıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair bol bol paylaşımda bulunan Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda bu defa jakuzi keyfini takipçileriyle paylaştı. Şeyma böylelikle bir süredir kar manzarası paylaşarak üşüttüğü takipçilerinin içini ısıttı.