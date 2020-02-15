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Şeyma Subaşı: Türk dostlarımdan daha samimiler ve dedikodu yapmıyorlar
Şeyma Subaşı: Türk dostlarımdan daha samimiler ve dedikodu yapmıyorlar
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin doğum günü partisine katılan Şeyma Subaşı, muhabirlerin "Türk dostlarınızla mı yoksa yabancı dostlarınızla mı daha iyi anlaşıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Magazin 15 Şubat 2020 - 13:16

Küçükköse’nin 28. yaş günü kutlamasına katılan Şeyma Subaşı, muhabirlerle sohbet ederken sık sık zaman geçirdiği yabancı dostlarına övgü yağdırırken Türk dostlarına da çok konuşulacak bir imada bulundu. Şimdilerde Zemheri dizisinde izlediğimiz Hazal Filiz Küçükköse, yeni yaşını ünlü dostlarıyla kutladı. Partiye katılanların arasında Şeyma Subaşı da yer aldı. Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışındaki dostlarıyla geçiren Subaşı, kendisine yöneltilen “Türk dostlarınızla mı yoksa yabancı dostlarınızla mı daha iyi anlaşıyorsunuz?” sorusuna “Yabancı arkadaşlarım ile daha iyi anlaşıyorum. Onlar daha pozitif ve daha samimi, güzel enerji veriyorlar. Dedikodu ve drama yapmıyorlar” şeklinde yanıt verdi.

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