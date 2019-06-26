Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şeyma Subaşı: Vücudunuz size seksi hissettirebilir
Şeyma Subaşı: Vücudunuz size seksi hissettirebilir
Yayınevinin editörlerine yazdırdığı kitabı 'Sadece Şeyma' ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile hemcinslerine seslendi.
Magazin 26 Haziran 2019 - 08:03

Şimdilerde özel hayatını anlattığı kitabı ile gündemde olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında merak edilen konulara açıklık getirmeye devam ediyor. Kimi zaman kitabıyla ilgili bir açıklamada bulunurken gördüğümüz Subaşı, kimi zaman da hemcinslerine seslenerek sevecen bir kişiliğe sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. İşte Şeyma Subaşı’nın İngilizce olarak yazdığı o satırlar:

“Bayanlar … gülümsemeniz sizi sevimli gösterebilir, vücudunuz size seksi hissettirebilir, ama sevecen kişiliğiniz sizi kesinlikle güzelleştirir”

İLGİLİ HABERŞeyma Subaşı'nın kitabındaki gizli mesaj!
Etiketler