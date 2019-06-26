Şeyma Subaşı: Vücudunuz size seksi hissettirebilir

Yayınevinin editörlerine yazdırdığı kitabı 'Sadece Şeyma' ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile hemcinslerine seslendi.

Şimdilerde özel hayatını anlattığı kitabı ile gündemde olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında merak edilen konulara açıklık getirmeye devam ediyor. Kimi zaman kitabıyla ilgili bir açıklamada bulunurken gördüğümüz Subaşı, kimi zaman da hemcinslerine seslenerek sevecen bir kişiliğe sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. İşte Şeyma Subaşı’nın İngilizce olarak yazdığı o satırlar:

“Bayanlar … gülümsemeniz sizi sevimli gösterebilir, vücudunuz size seksi hissettirebilir, ama sevecen kişiliğiniz sizi kesinlikle güzelleştirir”