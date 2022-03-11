Şeyma Subaşı: Yaşadığım hassas sürece saygı gösterin

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, "Yaşadığım hassas sürece saygı gösterin" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle paylaştı:

* Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.

* Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık.

* Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum.

Sevgilisinden ayrılan Subaşı, eşyalarını toplayıp Miami’den Türkiye’ye döndü.

ŞEYMA BAZI FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

Şeyma Subaşı, ayrılık kararının ardından eski sevgilisiyle olan bazı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmadı.

İlginizi Çekebilir Şeyma Subaşı'dan evlilik açıklaması: Dünya düğünümüzü konuşacak

İlginizi Çekebilir Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştı: Hayat arkadaşımı özledim