Şeyma Subaşı yatakta saçlarına kalp şekli vererek Guido’ya gönderme yaptı

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra ünlü DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı kalpli paylaşımla dikkat çekti. Yaklaşık bir yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan çiftin geçtiğimiz hafta ayrıldıkları öne sürülmüştü.

Saçlarından kalp yaparak yatakta poz veren Şeyma Subaşı’nun bu hareketi, takipçileri tarafından “Sevgilisine mesaj gönderiyor” olarak yorumlandı.

3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı’nın bu pozu 72 bin beğeni alırken, fenomen ismin yorumları kısıtlı tutması ise dikkatlerden kaçmadı. Bir diğer dikkat çeken detay ise, Guido’nun paylaşıma yorum yapmaması ve beğenmemesi oldu.