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Şeyma Subaşı yatakta saçlarına kalp şekli vererek Guido’ya gönderme yaptı
Şeyma Subaşı yatakta saçlarına kalp şekli vererek Guido’ya gönderme yaptı
Şeyma Subaşı, dün sosyal medya hesabından yaptığı kalpli paylaşımla dikkat çekti. Takipçileri, saçlarından kalp yapan Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafla, sevgilisi Guido'ya mesaj gönderdiğini düşündü...
Magazin 1 Ekim 2019 - 11:55

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra ünlü DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı kalpli paylaşımla dikkat çekti. Yaklaşık bir yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan çiftin geçtiğimiz hafta ayrıldıkları öne sürülmüştü.

Guido ve Şeyma Subaşı

Saçlarından kalp yaparak yatakta poz veren Şeyma Subaşı’nun bu hareketi, takipçileri tarafından “Sevgilisine mesaj gönderiyor” olarak yorumlandı.

Şeyma Subaşı, saçlarından kalp yaparak yatakta poz verdi.

3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı’nın bu pozu 72 bin beğeni alırken, fenomen ismin yorumları kısıtlı tutması ise dikkatlerden kaçmadı. Bir diğer dikkat çeken detay ise, Guido’nun paylaşıma yorum yapmaması ve beğenmemesi oldu.

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