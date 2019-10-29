Şeyma Subaşı, yaza doyamadı

Sosyal medya hesabından sık sık tatil fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, sonbaharın sonlarında olmamıza rağmen bikinili kareler paylaşmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile 10 dakikada noktaladığı evliliğinin ardından gönlünü Guido Senia’ya kaptırmıştı. Sevgilisi ile daha çok vakit geçirebilmek için sık sık yurtdışına giden Şeyma Subaşı, bu sefer de soluğu ABD’nin Miami şehrinde aldı. Subaşı, takipçileriyle kumsalda çekildiği anları paylaştı.

CANLI YAYINDA MESAJI İFŞA OLMUŞTU

Acun Ilıcalı’dan geçtiğimiz sene boşanan Şeyma Subaşı, Ilıcalı’nın canlı yayında telefondan kameralara bir şey gösterirken attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Subaşı, ifşa olan mesajının ardından açıklama yapmak zorunda kalmıştı.