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Şeyma Subaşı yeni sevgilisi işadamı Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı yeni sevgilisi işadamı Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın, işadamı Mehmet Germiyanlıgil ile yaptığı Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. Subaşı'nın kalpli paylaşımı 'Yeni aşk' yorumlarına neden oldu.
Magazin 23 Temmuz 2020 - 15:52

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yaklaşık iki yıldır İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte. Karantina dönemini Senia ile birlikte geçiren Subaşı, yeni normalleşme sürecinde soluğu tatilde aldı. Guido ise ülkesine döndü. O dönem çıkan ‘Ayrıldılar’ iddialarını yalanlayan Subaşı, dün yaptığı Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.
Elif Dürüst’ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ‘My love’ yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ‘Sevgili’ iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.

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