Şeyma Subaşı, Zeynep Yılmaz hakkında konuştu

Geçen hafta Suudi Arabistan’daki bir etkinliğe para karşılığı gidip reklam yapan ve tepki çeken Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu ‘Magazin Noteri' programına katıldı. Programda, Arabistan’a övgüler yağdıran, çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Subaşı, hakkında merak edilenlere samimi cevaplar verdi.



Sosyal medya fenomeni Subaşı, tatil masraflarını kimin karşıladığını açıklarken, hakkında yapılan haberler için de yorum yaptı ve “Acun, Melisa’yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor” dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.

Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı oldu. Ali Eyüboğlu’nun “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi.

“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.” Eyüboğlu daha sonra ise “Senin yuvanı biri yıkabildi mi?” diye sordu. Şubası ise “Hayır, sıfır! Kimse yıkamaz. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır devam eden, evliliklerini sarsan” cevabını verdi…