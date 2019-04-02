Şeyma Subaşı’dan 1 Nisan şakası

Subaşı, geride bıraktığımız yılın son günlerinde Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirmiş ve sonrasında da renkli hayatına geri dönmüştü. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, Türkiye’de olduğu zamanlarda kızıyla birlikte geçirdiği vakitlere dair paylaşımlar yapıyor.

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Şeyma Subaşı, son olarak günün önemine uygun bir paylaşım yaptı. Küçük bir çocukken çekilmiş ve kameraya ‘Paparazzi’ derken görüldüğü bir videoyu paylaşan Subaşı bu görüntülerin altına; “Her zaman paparazzilerin en büyük fanı olmuşumdur, şaka şaka 1 Nisan şakası” notunu düştü. Subaşı sonrasında kızı Melisa ile o görüntülerini tekrarladı.