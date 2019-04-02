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Şeyma Subaşı’dan 1 Nisan şakası
Şeyma Subaşı’dan 1 Nisan şakası
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından henüz bir çocukken çekilmiş videosunu paylaştı.
Magazin 2 Nisan 2019 - 07:40

Subaşı, geride bıraktığımız yılın son günlerinde Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirmiş ve sonrasında da renkli hayatına geri dönmüştü. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, Türkiye’de olduğu zamanlarda kızıyla birlikte geçirdiği vakitlere dair paylaşımlar yapıyor.

1 NİSAN VİDEOSU

Şeyma Subaşı, son olarak günün önemine uygun bir paylaşım yaptı. Küçük bir çocukken çekilmiş ve kameraya ‘Paparazzi’ derken görüldüğü bir videoyu paylaşan Subaşı bu görüntülerin altına; “Her zaman paparazzilerin en büyük fanı olmuşumdur, şaka şaka 1 Nisan şakası” notunu düştü. Subaşı sonrasında kızı Melisa ile o görüntülerini tekrarladı.

 

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