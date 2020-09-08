Şeyma Subaşı’dan 30 yaş değerlendirmesi

Temmuz ayında 30 yaşına giren ve yeni yaşıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, bu defa da yeni yaşının kendisine hissettirdiklerini takipçileriyle paylaştı.

Kısa bir süre önce sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayırdığı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gündelik hayatının nasıl gittiğine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Adı son zamanlarda sürekli olarak yeni isimlerde anılıyor olsa da sosyal medya hesabından bununla ilgili bir paylaşımda bulunmayan Subaşı, son olarak kızıyla yaptığı Kapadokya seyahatine dair kareleri sevenlerine ulaştırmıştı.

Yeni yaşına corona virüsü günlerinde yakın arkadaşlarının katıldığı mütevazi bir kutlama ile giren Subaşı, 30 yaşın kendisine ne kazandırdığına dair bir paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı şu satırları yazdı:

“30 yaşındayım … Yaşımı seviyorum … Daha iyisini bilecek kadar yaşlı … Umursamayacak kadar genç … Doğru yapacak kadar tecrübeli …”