Şeyma Subaşı’dan evlilik açıklaması: Sevgilim ‘Dünya düğünümüzü konuşacak’ dedi

Ayrıldığını açıkladıktan sonra yeniden bir araya geldiği Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlenme hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, "Medoo bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi" şeklinde konuştu.

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Geçen temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (36) ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı (31), YouTube kanalına geri döndü. Aldığı kararları takipçileriyle paylaşan Subaşı, ayrıca aşk hayatıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

“İLİŞKİSİ OLAN IBIZA’YA GİTMESİN!”

Ibiza’da sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini itiraf eden Şeyma Subaşı, esprili bir dille, “İlişkisi olan Ibiza’ya gitmesin!” diye konuştu.

Subaşı daha sonra konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ibiza’nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra’nın olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz; hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz.”

“BENİ AİLEMDEN İSTEDİ”

Kısa bir süre önce sevgilisi ve ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi’yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. Sevgilisiyle Bodrum tatilinde daha fazla yakınlaştıklarını da belirten Subaşı, “Medoo beni ailemden istedi” dedi.

“HERKES BİZİM DÜĞÜNÜMÜZÜ KONUŞACAK!”

Esprili bir dille, “Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün!” diyen Şeyma Subaşı, “Belki de evlendik… Nereden biliyorsunuz?” şeklinde konuştu. Subaşı ayrıca evliliğe anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti. Şeyma Subaşı, düğünü önce Ibiza’da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Şu an için düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Şeyma Subaşı, “Meedo bana, ‘Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!’ dedi” şeklinde konuştu.

“MISIR DÜĞÜNÜ OLABİLİR”

Sakin bir düğün yapmak istediğini söyleyen Subaşı, “Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Medoo heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye’de olacağını sanmıyorum, Ibiza’da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir” diye konuştu.