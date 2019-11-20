Şeyma Subaşı’dan ‘küçük dokunuşlar’ açıklaması

Son günlerde yoğun bir şekilde Youtube kanalı için içerek üreten Şeyma Subaşı, hakkında ortaya atılan 'estetik güzeli' iddialarına yanıt verdi.

Yaz mevsiminin neredeyse tamamını yurt dışında geçiren ve buradan paylaştığı fotoğraf ve videolarla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Şeyma Subaşı yeni bir açıklama ile gündemde… Genç kadın, son zamanlarda yeniden konuşulmaya başlayan ‘Şeyma Subaşı estetik güzeli’ şeklindeki iddialara açıklık getirdi.

ŞEYMA’DAN YALANLAMA

Şeyma Subaşı, estetik yaptırdığı iddialarını yalanladı: “Herhangi bir estetik operasyon geçirmedim. Sadece burnumun üstüne dolgu koydurdum ve bazen de botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh(taze) gözükmesi için. Yani yüzümde estetik yok, cerrahi yok. Küçük dokunuşlar var.”