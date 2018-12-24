Şeyma Subaşı’dan manidar satırlar

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde Acun Ilıcalı ile yaptığı evliliği sürpriz bir şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Yaşadığı ayrılık sonrasında gündelik hayatına geri dönen Şeyma Subaşı kısa bir süre öncesine kadar Londra’daydı… Yurda döner dönmez işinin başına geçen Şeyma Subaşı zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Attığı her mesaj takipçileri tarafından inceden inceye altında bir mesaj olup olmadığı şeklinde incelemeye tabi tutulan Subaşı son olarak yine ilginç satırlar paylaştı. Bir selfiesini takipçilerine ulaştıran Şeyma Subaşı bu karenin altına da; “Her zaman bir plana ihtiyacınız olmaz… Bazen sadece nefes almanız, güvenmeniz, bırakmanız ve ne olacağını görmeniz gerekir” notunu düştü.