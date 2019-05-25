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Şeyma Subaşı’dan sevgilisine: Sen çok tatlısın
Şeyma Subaşı’dan sevgilisine: Sen çok tatlısın
Şimdilerde yayınlamayı düşündüğü telefon aplikasyonunun taklit olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı kafasını dağıtmak için sevgilisi Guido Senia ile buluştu.
Magazin 25 Mayıs 2019 - 09:42

Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren ve burada yaptığı seyahatlerden keyifli paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, Türkiye’de bulunduğu ortamdan ve hakkında çıkan haberlerden sıkılmış olacak ki soluğu yine yurt dışında aldı. Geçtiğimiz günlerde giysi dolabını büyük miktarda boşaltan ve bunları satışa çıkartacağını açıklayan Subaşı soluğu Barselona’da aldı. Burada sevgilisi Guido Senia ile keyifli vakit geçiren Şeyma Subaşı birlikte göründükleri ve sevgilisine çiçekli filtre uyguladığı bir videoyu paylaştı. Uzun bir süredir birlikte olduğu Guido’ya uyguladığı filtre yüzünden çok tatlı göründüğünü söyleyen Şeyma’nın keyfinin son derece yerinde olduğu görüldü.

 

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