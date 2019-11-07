Şeyma Subaşı’ndan bikinili paylaşım

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündemde kalmak için sosyal medya hesabını kullanan Şeyma Subaşı, şu sıralar ABD'de tatil yapıyor. Subaşı Miami tatiline ait bikinili bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Acun Ilıcalı’ya mesaj atarak para isteyen Şeyma Subaşı, şu sıralar kızı Melisa ile birlikte ABD’nin Miami şehrinde tatil yapıyor. Miami tatilinden eğlenceli anlarını sosyal medya sayfasından paylaşan Şeyma Subaşı, son olarak bikinili bir videosunu yayınladı.

ŞEYMA’NIN BALKON KEYFİ



Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı, konakladığı otelin balkonunda bikinisiyle parmak ucunda yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.