Şeyma Subaşı’ndan bornozlu paylaşım

Acun Ilıcalı'nın eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevenleriyle bornozlu bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı'nın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Acun Ilıcalı ile evliliğiyle gündeme gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bornozlu bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

BORNOZUYLA POZ VERDİ

Tatiline İspanya’da devam eden sosyetik güzel Şeyma Subaşı tatil paylaşımlarıyla takipçilerini kendinden mahrum bırakmıyor. Subaşı bornozlu paylaşımıyla ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Subaşı’nın paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.

