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Şeyma Subaşı’ndan direk dansı performansı
Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz sene boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Magazin 15 Kasım 2019 - 17:17

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul etmişti. Subaşı, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı videoyla beğeni topladı.

ŞEYMA’DAN DİREK DANSI PERFORMANSI

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı’nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

KENDİ BAŞLIĞINI ATTI

Subaşı videosunu “Flash Flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı. İşte o görüntüler ama ‘direk’ yakında YouTube kanalımda” notuyla yayınladı.

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Son güncelleme: 17:25 - 15.11.2019
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