Şeyma Subaşı’ndan karantina açıklaması: ‘Bu kötü günler sona erecek…’

Yurtdışından Türkiye'ye dönünce sosyal ortama karışan, ardından corona virüsü testine giren ve 14 gün evde kalması kararlaştırılan Şeyma Subaşı, günah çıkardı: "2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim. Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum..."

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Seina, yaklaşık 15 gün önce yurtdışından Türkiye’ye gelmiş ve corona virüsü sebebiyle ilan edilen “15 gün karantinada kalma” kuralına uymamıştı. Çifte siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları büyük tepki göstermiş, bunun üzerine ikili Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde testten geçirilip ’14 gün evden çıkmama’ şartıyla eve gönderilmişti.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinada 12. günlerini geçirdi. Subaşı, 12. günde Instagram hesabından bir açıklama yaptı.



2 hafta öncesine kadar durumun ciddiyetini fark etmediğini de itiraf eden Subaşı’nın açıklaması şöyleydi:

‘İNANIN BÜTÜN KALBİMLE SÖYLÜYORUM’

“Günaydın arkadaşlar. Bugün karantinadaki 12. günüm… Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim… Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu akşam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın bunları bütün kalbimle söylüyorum…

‘SABIRSIZLANIYORUM…’

Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak… Bu süreci en verimli sekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımızı artıralım. Eminim bu kötü günler yakında hükümetimizin başarılı yönetimi ve halkımızın sağduyusu ile sona erecek. Hiçbir şeyin sizi düşürmesine izin vermeyin ve inanamaya devam edin.”