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Şeyma Subaşı’ndan THY’ye çağrı: Bizi bu çileden kurtarın
Şeyma Subaşı’ndan THY’ye çağrı: Bizi bu çileden kurtarın
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) seslendi ve "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız" dedi.
Magazin 5 Ocak 2020 - 10:42

Sık sık yurtdışına tatile giden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından THY’ye seslendi. Arkadaşı Serenay Tetik’le birlikte İbiza’ya giden Subaşı, 9 saat süren yolculuğunun ardından bir story paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandıran Subaşı paylaşımında, “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor” dedi.

Son paylaşımında Şeyma, Haziran ayında uçuşların başlayacağını söyledi.

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