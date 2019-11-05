Şeyma Subaşı’nın abla-kardeş mutluluğu!

Bir süredir kızı Melisa ile birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sokakta kendisi hakkında yapılan 'abla-kardeş' yorumundan bahsetti.

Zamanının büyük çoğunluğunu yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı bir süredir yalnız başına sürdürdüğü Miami tatilini kızı ile renklendirdi. Melisa’yı babasıyla kutladığı doğum gününden sonra yanına alan Şeyma Subaşı, onunla birlikte sokakta dolaşırken kendisine yapılan yorumları da hesabından paylaşmadan duramadı.

ABLA-KARDEŞ ZANNEDİYORLAR

Henüz 23 yaşındayken kucağına aldığı 6 yaşındaki kızı Melisa ile Miami sokaklarında dolaşırken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı aynı zamanda başından geçen bir diyaloğu da eklemeyi unutmadı. Türkçe karşılığı; “Kız kardeşiniz kaç yaşında? Ben: Hayır, hayır o benim kızım” şeklinde olan diyaloğu paylaşan Subaşı, sonrasında “Bizi abla-kardeş zannediyorlar desem… Nasıl güzel ve güzel huylusun sen Melisam” notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.