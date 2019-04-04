Şeyma Subaşı’nın ablası Dominik’ten paylaştı

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini geride bıraktığımız yılın son günlerinde bitiren Şeyma Subaşı sonrasında gündelik hayatına dönmüş ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği tatil gezilerini devam ettirmişti. Ancak aradan geçen birkaç ay içerisinde Şeyma’nın ziyaret etmediği belki de tek yer Dominik oldu. Ancak görünen o ki Subaşı’nın ablası için böyle bir durum söz konusu değil.

KÜBRA’DAN DOMİNİK PAYLAŞIMI…

Sosyal medyanın geçmiş yıllara ait paylaşımlarla dolup taştığı perşembe günü Dominik’te çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kübra Açıl, elinde tuttuğu yengeçle çekilmiş karesini ‘Yengeçlerle aram iyidir’ notuyla paylaştı. Kardeşi Şeyma Subaşı bu paylaşıma ‘Çünkü ben de bir yengecim’ yorumunu yaparken Kübra’nın fotoğrafa TBT yazmamış olması fotoğrafın yeni çekildiğini düşündürdü ve Kübra’nın bu ziyaretinde eski eniştesinin yanına uğrayıp uğramadığı da akıllara düşen bir soru işareti oldu.



