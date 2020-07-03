Şeyma Subaşı’nın inanılmaz gecesi! Yeni yaşına girdi…

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Melisa ile çekilmiş bir karesini paylaştı ve bu fotoğraf üzerinden yeni yaşını kutladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle olan etkileşimi sürekli olarak canlı tutan Şeyma Subaşı, dün akşam 30 yaşına girdi.

Pandemi sebebiyle arkadaşları arasında yaptığı bir parti ile yeni yaşını kutlayan Şeyma Subaşı, yeni yaşına dair dikkat çekici satırlar paylaştı:

“Kimse bana 30’larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var! Keşke 30. yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim. Dün gece inanılmazdı! (Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi) Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir … bana mutlu yıllar!