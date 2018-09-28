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Şeyma Subaşı’nın keyifli gecesi
Şeyma Subaşı’nın keyifli gecesi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Bebek'te açtığı mekan sonrası yakın arkadaşlarıyla evde kutlama yaptı.
Magazin 28 Eylül 2018 - 10:02

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle gündeme gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, iş insanı oldu. Bebek’te sağlıklı ürünler satmak için açtığı mekan sonrası yakın arkadaşlarıyla beraber evde kutlama yapan Subaşı ve arkadaşlarının kıyafet tercihleri şaşırttı. Subaşı ve arkadaşları birbirinden rengarenk kürkler giyerek kameralara poz verdi. O anları ise Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Subaşı’nın arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli bir akşama ait kare;
seymasubasi

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