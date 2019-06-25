Şeyma Subaşı’nın kitabındaki gizli mesaj!

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra yaşantısında çok büyük bir değişikliğe gitmeyen Şeyma Subaşı, çıktığı yurtdışı seyahatleri ve renkli hayatıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulmayı başarıyor. Ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra DJ Guido ile ilişki yaşamaya başlayan Subaşı bu süre zarfında gelen kitap teklifine hayır demedi ve ‘Sadece Şeyma’ adlı bir kitap çıkardı.

‘KEŞKE AYNI YAŞTA OLABİLSEYDİK’



‘Sadece Şeyma’nın satışa çıkmasının ardından herkes içinde genç kadının hayatına dair ne tür detaylar olacağını sorgularken Şeyma’nın eski eşi Acun Ilıcalı’nın adını kullanmadan bahsetmesi de dikkat çekti. “Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız” diyen Subaşı, yaşadığı sıkıntılı günleri şöyle anlattı: “Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız.”

SEVGİLİ ÜZERİNDEN MÜTEVAZİ HAYAT MESAJI

‘Şeyma Subaşı kitabında sevgilisi DJ Guido Senia'dan şu sözlerle bahsetti: Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve başbaşalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz. Şimdi sevdiğim kişiyle elimizde cips, sadece konuşarak saatler geçiriyoruz. Buna şükrediyorum. Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi, karşısındaki kadının bir paket cipsle neden bu kadar mutlu olduğunu anlayamıyor.’

Subaşı bu satırlarıyla ne kadar mütevazi olduğunu göstermeye çalışsa da kitabın okurları ister istemez, eski eşten gelen 250 bin liralık nafakanın, Bebek’te kirası ödenmiş mekanın ve satışa çıkarılmış kıyafetlerin genç kadın için ne ifade ettiğini sorguladı. Üstelik sadelikten ve sadece cips yemekten mutlululuk duyduğu bir hayattan zevk aldığını belirtmesi ise pek çok kişiye inandırıcı gelmedi… Subaşı’na ‘Duygusal yazarak bizi inandıramazsın” gibi yorumlar yapıldı…