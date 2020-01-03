Şeyma Subaşı’nın kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı: ‘Sütyen var mı yok mu?’

Şeyma Subaşı dün Ibıza'da bir partiye katıldı. Parti kıyafeti olarak baştan aşağı siyah giyen Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğraf ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Kullanıcılar 'İçinde sütyen var mı yok mu?' diye tartıştı...

Sevgilisi DJ Guido ile Ibiza’da olan Şeyma Subaşı, dün gece arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı. Siyah boğazlı bir tişört, siyah çorap, siyah mini elbise ve deri ceket giyen Subaşı, geceden kareler paylaştı…

Paylaştığı fotoğraflardan biri ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Işık yansımasıyla göğüsleri belli olan Subaşı için kullanıcılar; ‘İçinde sütyen var mı yok mu?’ diye tartıştı… Şeyma Subaşı hem ‘Story’ bölümünde hem de Instagram ‘Akış’ta aynı kıyafetle çekilmiş karelerini yayınladı ve ana sayfada paylaştığı fotoğraflarda Subaşı’nın sütyen giymediği ortaya çıktı…