Şeyma Subaşı’nın kızıyla sinema keyfi

Acun Ilıcalı ile ayrılmasının ardından, işletmesini yaptığı kafesini de kapatmak zorunda kalan, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile hem sinema hem de alışveriş keyfi yaptı.

Yaşadığı hayat, yaptığı paylaşımları ve söylemleri ile adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Günün erken saatlerinde baş başa alışverişe çıkan anne kızın ilk durağı ise sinema salonu oldu. Beraber filme giren Subaşı ve Melisa, daha sonra da özellikle çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında uzun süre zaman geçirdi.

YENİ PROJESİNİ AÇIKLAMADI

Yeni projeleri için kolları sıvadığını söyleyen Subaşı, “Çok yakında yeni projelerimiz geliyor. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok farklı bir proje olacak. Siz sormadan ben söyleyeyim oyunculukla ilgili bir durum değil” açıklamasında bulundu.