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Şeyma Subaşı’nın okulun ilk günü Melisa’nın yanında olmaması tepki çekti
Şeyma Subaşı’nın okulun ilk günü Melisa’nın yanında olmaması tepki çekti
Ibiza'da sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Şeyma Subaşı'nın dün paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı. Minnettarlığını dile getirdiği paylaşıma 'Okullar açıldı ama Şeyma nerede' gibi yorumlar yapıldı...
Magazin 9 Eylül 2019 - 07:24

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile Ibiza’da tatilde. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Subaşı’nın dün paylaştığı bir fotoğrafa ise tepki yağdı. Paylaşımın altına ‘Büyük, küçük her şey için minnettarım’ diyen Subaşı, okulun ilk günü Melisa’nın yanında olmamasını “Yarın okulun birinci günü!!! Anne nerede? Ibiza! Ibiza’da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful” diye eleştiren kullanıcıya “Ya bi git” diye cevap verdi.
Pek çok kullanıcıdan benzer yorumlar alan Subaşı’nın kızı Melisa, aslında ilkokul birinci sınıfa geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Şeyma Subaşı da o gün kızıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak “Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar” notuyla paylaşmıştı.

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