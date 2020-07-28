Şeyma Subaşı’nın tutarsız ve dengesiz tavrı hayrete düşürdü

Şeyma Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu Guido Senia ile ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşamaya başladığını, çiftin samimi fotoğrafları ele vermişti. Şimdi ise Subaşı, Germiyangil'den ayrılarak eski sevgilisine geri döndü. Subaşı'nın bu tutarsız tavrı akıllarda soru işareti bıraktı.

Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan sonra iş hayatında ve yaşamında bir türlü dikiş tutturamayan Şeyma Subaşı, yaptığı son hareketle kafaları karıştırdı. Subaşı, geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Germiyangil’le aynı karede paylaştığı fotoğrafını “Benim” notuyla takipçilerinin beğenisine sunarak yeni aşkının müjdesini vermişti. Daha sonra Subaşı ve iş insanı Mehmet Germiyangil bir plajda görüntülendi. Subaşı’nın Guido Senia ile ayrılıp Germiyangil ile aşk yaşamaya başladığı yönündeki iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Subaşı hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak eski sevgilisi Guido Senia’ya geri döndüğünün mesajını verdi. İş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile kısa süreli birliktelik yaşayan Subaşı’nın yaptığı bu hareket kafaları karıştırdı.

