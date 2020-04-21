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Şeyma ve Aleyna birbirini övdü
Şeyma ve Aleyna birbirini övdü
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından evinde çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı. Şeyma Subaşı, Tilki'nin yaptığı bu paylaşımlara kayıtsız kalmadı.
Magazin 21 Nisan 2020 - 09:14

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve farklı şekillerde takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri durmayan Tilki, bu defa son derece çekici karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

Karantina sebebiyle evinden çıkamayan Tilki, evinden paylaştığı karelerle öne çıkıyor ve beğeni topluyor. Aleyna’nın hesabından paylaştığı son fotoğraflara gelen binlerce yorum ve beğeni arasında Şeyma Subaşı ismi dikkat çekti.

Sevgilisi Guido ile ev karantinasında olan Şeyma, genç şarkıcının yaptığı çekici paylaşımlara “Sen en tatlısın en en” yorumunda bulunurken, Tilki de bunu karşılıksız bırakmadı ve o da “Sensin o tatlı kuzum” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: 09:17 - 21.04.2020
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