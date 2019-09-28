Şeyma ve Guido yeniden takipleşiyor

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten kısa süre sonra ilişkiye başladığı DJ Guido Senia’dan geride gün ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni hamleyle adeta iddiaların doğru olmadığını gösterdi. İkili, geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarmıştı.

Ancak iddialar ortaya atıldıktan sadece üç gün sonra instagram hesabı üzerinden sevgilisi Guido’yu yeniden takibe aldı. Aynı zamanda Guido’nun da Şeyma Subaşı’nı yeniden takibe alması sevgililer arasında yaşanan krizin kısa sürdüğünü gösterdi. İkili bu kısa ayrılık dönemlerinde birbirlerinin fotoğraflarını silmeyerek aralarında yaşadıkları krizin pek de büyük boyutlu olmadığını düşündürmüştü.