Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şeyma ve Guido yeniden takipleşiyor
Şeyma ve Guido yeniden takipleşiyor
Şeyma Subaşı'nın bir süredir birlikte olduğu DJ Guido'yu sosyal medyadan takibi bırakması üzerine magazin kulislerinde ikilinin ayrıldığı yazılıp çizilmişti.
Magazin 28 Eylül 2019 - 11:28

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten kısa süre sonra ilişkiye başladığı DJ Guido Senia’dan geride gün ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni hamleyle adeta iddiaların doğru olmadığını gösterdi. İkili, geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarmıştı.

Ancak iddialar ortaya atıldıktan sadece üç gün sonra instagram hesabı üzerinden sevgilisi Guido’yu yeniden takibe aldı. Aynı zamanda Guido’nun da Şeyma Subaşı’nı yeniden takibe alması sevgililer arasında yaşanan krizin kısa sürdüğünü gösterdi. İkili bu kısa ayrılık dönemlerinde birbirlerinin fotoğraflarını silmeyerek aralarında yaşadıkları krizin pek de büyük boyutlu olmadığını düşündürmüştü.

İLGİLİ HABERŞeyma'nın 'dekolteli' bornoz paylaşımı