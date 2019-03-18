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Şeyma yogada ustalaşıyor
Şeyma yogada ustalaşıyor
Geride bıraktığımız günlerde Maldivler'e uçan ve buradan paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'de yaşayan takipçilerinin içini ısıtan Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla yogadaki hünerlerini sergiledi.
Magazin 18 Mart 2019 - 08:22

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik sonrasında magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden olan Şeyma Subaşı bu evliliği geride bıraktığımız yılın son günlerinde noktalamıştı. Evliliğini bitirdikten sonra renkli yaşantısına ara vermeden devam eden Subaşı geride bıraktığımız gün Maldivler’e uçtu. Buradan bikinili tatil kareleri paylaşan genç kadın, yaptığı son paylaşımla yogadaki hünerlerini sergiledi. Yapması bir hayli zor olan başının üzerinde durma hareketini yapan Subaşı bunu yaparken bir yandan da bacaklarını oynatarak bedenine ne kadar hakim olduğunu gösterdi. Subaşı bu görüntüsünü; “Tamam tamam biliyorum daha iyi olabilirdi…” notuyla paylaştı.

 

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