Şeyma’dan herkesi şaşırtan hareketler

Kocası Acun Ilıcalı'nın futbol tutkusunu bilen Şeyma Subaşı, futbol topuyla yaptığı hareketlerle ne kadar yetenekli bir eş olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Modaya duyduğu ilgi ve yaptığı telefon uygulamasıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, aynı zamanda yeşil sahalardaki hünerini de gözler önüne serdi. Acun Ilıcalı’yla birlikte Dominik’te futbol maçlarına çıkan ve sergilediği hareketlerle dikkatleri üzerine çeken Şeyma, hesabından paylaştığı videolarda bu defa futbol topuyla cambazlık hareketleri yaparken görülüyor.

Seda Sayan’ın oğlu ve yakın arkadaşı Oğulcan’ı da yaptıklarıyla hayrete düşüren Şeyma Subaşı’nın hareketleri çevredekilerin de beğenisini kazandı.