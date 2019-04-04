Şeyma’nın adına çakma ürün satıyorlar

Acun Ilıcalı ile boşanan fenomen Şeyma Subaşı'nın adına açılan bir Instagram hesabında sahte ürün satılıyor.

Giydiği kıyafetler ve stili ile sık sık gündeme Şeyma Subaşı’nın adına açılan Instagram hesabı sahte ürün satışı yapmasıyla dikkat çekti. Site, Subaşı’nın giydiği kıyafetlerin veya tercih ettiği kombinleri tanıtıyor. Kıyafetlerin ücreti de sayfada yer alırken, bazı markaların sahtelerini satan hesaplara da yönlendirme yapılıyor.

Hesabı, Subaşı’nın da takip ettiği dikkat çekti. Subaşı’nın kendi adına sahte ürün satışını özendiren bu hesapla ilgili harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.