Şeyma’nın ‘dekolteli’ bornoz paylaşımı

Uzunca bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından son derece çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başladığı italyan Dj Guido Senia ile ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı her ne kadar bu haberleri doğrulamamış olsa da, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafıyla dikkat çekti. Paris’te kaldığı otelin balkonunda verdiği pozu instagram hesabından paylaşan Şeyma, ‘Kafeinsiz kahve’ notunu düştüğü paylaşımı üzerinden ‘eski sevgilisine gönderme yapıyor’ şeklinde yorumlar aldı.

SEVGİLİSİ İÇİN BOKS YAPMAYA BAŞLAMIŞTI

Hayat hikayesini anlattığı kitabıyla haberlere konu olan Şeyma Subaşı özellikle son zamanlarda hayatının büyük bir çoğunluğunu sevgilisi Guido ile geçirmeye başlamış ve onunla birlikte ortak paylaşımlar yaratmak adına boks sporu yapmaya başlamıştı. Subaşı ve Guido’nun sosyal medya hesaplarından takibi bırakmaları ikilinin ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Şeyma Subaşı’nın ayrılık iddialarının hemen ardından gelen bu cesur paylaşımı ise bazı takipçileri tarafından; “Guido’ya neler kaybettiğini göstermek istiyor” sözleriyle değerlendirildi.