Şeyma’nın paylaşımına yorum: Kadının bacağı geleceğimden…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle katıldığı partilerden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, geride bıraktığımız günlerde yine bir parti için yurt dışına çıktı. Partinin verildiği yer Venedik olunca da maskeli ve gondollu paylaşımlar ardı ardına geldi.

Buradaki maskeleri çok beğendiği belli olan Şeyma, bol bol paylaşımda bulunurken lüks bir teknenin içinde çekilmiş fotoğrafıyla yine beğeni kazandı. 40 bine yakın insanın beğendiği fotoğrafına bir o kadar da yorum alan Şeyma’ya gelen en esprili yorumlardan biri de Şeyma’nın bacaklarına atıfta bulunan bir takipçisinin yazdığı; “Kadının bacağı geleceğimden daha parlak” lafı oldu.