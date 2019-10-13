Şeyma’nın seksi büyükanne çorabı!

Geride bıraktığımız akşam çocukluk arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eğlenceli gecesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve geride bıraktığımız gün sevgilisi Guido ile çekilmiş birbirinden samimi karelerini takipçileriyle paylaşan Subaşı, bu defa da gece için tercih ettiği çorabı üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu. Dizlerine kadar gelen markalı çorabının fotoğrafını çeken Subaşı, bu karenin üzerine; “Ateşli bir büyükanne değilse nedir? Gerçekten de büyükanne çorabı gibi göründüklerini biliyorum ama aynı zamanda seksi…” notunu düştü. Böylelikle hem ne kadar esprili bir yönü olduğunu gösterdi hem de modayı ne kadar yakından takip ettiğini göstermiş oldu.