Şeyma’nın sevgilisi İtalya’dan gelir gelmez…

Fransa'da yaptığı kayak tatilini geçtiğimiz günlerde sonlandıran ve Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, önceki akşam bir etkinlikte boy gösterdi. Üstelik bu etkinliğe İtalya'dan gelen sevgilisi Guido Senina da katıldı. Bu görüntü herkesin aklına Şeyma'nın sevgilisinin virüsü ve uyarıları hiçe saydığı şeklinde yorumlandı.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia çifti dün akşam bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Guido Senia, muhabirlerin soruları karşısında İtalya’dan Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Ayağının tozuyla bir etkinliğe katılan Senia, aynı zamanda İstanbul’da bir restoranda da Şeyma Subaşı ile yemek yedi. Şeyma bu kareyi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Instagram hesabından bu yemeğe dair bir kare paylaşan Şeyma’nın takipçileri ister istemez Guido Senia’nın virüs konusundaki uyarıları hiçe saymasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı’nın yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini gündelik hayattan tecrit etmeleri gerektiği yönündeki uyarıları dinlemediği görülen Şeyma ve Guido’nun bu tercihine benzer bir yaklaşımı Londra’dan dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat de göstermiş ve tepki çekmişti.