Şeyma’yı duyanlar şaşırdı! ‘Hayatımda ilk defa…’

Son günlerde yaptığı açıklamalarla kendisini gündemde tutmayı başaran Şeyma Subaşı, bu defa Türk kahvesi açıklaması ile dikkat çekti.

Tatil harcamalarını bedavaya getirdiği haberleriyle gündemden inmeyen Şeyma Subaşı, katıldığı bir magazin programında kendisine yöneltilen ‘Yuva yıkan kadın mısın?’ şeklindeki soruya “Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” yanıtını verdi. Kendisinden son derece emin bir şekilde konuşan Şeyma’nın duyanları çok şaşırtacak bir itirafı daha gün yüzüne daha çıktı.

İLK DEFA YAPMIŞ

Şeyma Subaşı’nın takipçileri tarafından oluşturulmuş bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda genç kadını arkadaşına Türk kahvesi ikramı yaparken görüyoruz. Elinde kahve fincanlarıyla arkadaşına doğru ilerlerken görülen Şeyma’nın itirafı ise “hayatımda ilk defa Türk kahvesi yaptım” şeklinde oluyor. Şeyma’nn bu videosunu izleyenler, onun şimdiye kadar hiç Türk kahvesi yapmamış olmasına hayret etti ve tepki gösterdi.