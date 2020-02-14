Seyyal Taner ‘Plak kültürüne geri dönüyoruz’

Geçen gün bir alışveriş merkezinde plak bakarken görüntülenen Seyyal Taner, yeni albümlerini dijital yerine plak olarak çıkarmayı tercih ederken hiçbir zaman gençlere ulaşamaz kaygısı taşımadığını söyledi. Plak kültürüne yeniden dönüş olduğunu belirten ünlü sanatçı “İnsanların artık dijital ortamdan gerçek müziğe dönmeyi arzuladığını biliyorum. Nasıl gıdalarımızda organiğe dönüyorsak müzikte de organiğe dönüyoruz. Gençler de bunun farkındalar” dedi.

YENİ PLAK 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE PİYASADA OLACAK

Dijitalden dinlemekle pikaptan dinlemenin arasındaki nüansların gençler tarafından çok güzel ayırt edildiğini de belirten Taner “Plaktan dinleyince müzik kulağa daha hoş geliyor. Gençler içinde çok değerli bir albüm yaptığımıza inanıyoruz” diye konuştu. 33 yıl sonra Plak ve Ben etiketiyle Sevgililer Günü'nde raflarda olan “Naciye” plağından sonra usta sanatçı, “Aşıklar” adlı yeni albümünü de plak formatında çıkartıyor. Sanatçının Abbey Road stüdyolarında hazırlanan Long Play’i 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müzikseverlerle buluşturulacak.